Удар «Точкой-У» по украинцам: российские оккупанты засняли на видео свое очередное преступление

Россияне показали на видео, как в очередной раз нарушили Женевскую конвенцию о применении обычных вооружений.

В открытом доступе появилось видео пуска российского комплекса «Точка-У» по цели в Гуляйпольском районе Запорожской области Украины. Показательно, что российские оккупанты выпустили свою «Точку-У» именно возле жилых зданий, то есть в очередной раз прикрылись гражданскими как «живым щитом».

Об этом пишет Defense Express.

Отдельная немаловажная деталь – россияне отстрелялись из своего ОТРК по району Гуляйполя, где сосредоточены сельскохозяйственные предприятия и зернохранилища. То есть российские солдаты намеренно целились именно по гражданским объектам, стремясь максимизировать ущерб от обстрелов. Кроме всего прочего, так россияне нарушили Женевскую конвенцию о применении обычных вооружений.

При этом авторы видео «засветили», что армия рф до сих пор «штатно» использует комплекс «Точка-У». А указание «мы с Дагестана» может указывать, что стрельбу проводила именно 47-я ракетная бригада Южного военного округа ВС рф*.

Такое уточнение является важным, поскольку СБУ в мае 2021 года отчитывалась, что для удара по вокзалу Краматорска, где погибли более 50 человек, россияне могли использовать ОТРК «Точка-У», формально принадлежавшие частям «1-го и 2-го армейского корпусов» на временно оккупированном Донбассе.

Курсор также сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!