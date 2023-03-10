Удваивает присутствие в россии: вокруг «Ашана» разгорелся новый скандал

Гипермаркет сети «Ашан» из Франции планирует расширить свое присутствие на российском рынке, открывая новые магазины под названием «Мой Ашан».

Как сообщает Reuters, новые магазины будут предлагать около 900 наименований, из которых 90% — это продукты питания под брендом «Ашана». Компания заявила, что ее основная миссия в россии* — обеспечить качественными продуктами по доступным ценам население страны.

Сеть «Ашан» является одной из десяти крупнейших иностранных компаний в рф и управляет 241 магазином в стране, где работает около 30 тысяч человек. Для материнской компании Auchan Holding доходы от российского рынка составляют 11%.

Напомним, что ранее генеральный директор «Ашана» заявил, что компания будет продолжать работать в рф, так как она действует в интересах гражданского населения. В то же время, в «Ашан» Украина заявили, что были шокированы, когда узнали о расследовании иностранных журналистов, в котором говорилось, что российская дочерняя компания «Ашан» помогает оккупационным войскам, отправляя им еду, и потребовала объяснений от французского офиса.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло компанию «Ашан» в список международных спонсоров войны.

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Курсор писат также, что у путина сравнили протесты в Грузии с украинским Майданом и вспомнили об Израиле.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.