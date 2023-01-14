Украина хочет собрать бригаду из Leopard 2: какие страны готовы передать эти танки

Украина планирует собрать танковую бригаду из Leopard 2 немецкого производства.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку.

По его словам, уже пять стран готовы передать эти танки Вооруженным силам Украины.

Глава МИД напомнил, что танки этого типа Украине уже согласились передать Польша и Финляндия.

По словам министра, Украина находится «объективно в полушаге от решения темы танков».

“Французы нанесли первый, скажем так, удар по этой стене из легкого колесного танка… Французы – молодцы, они сделали первый шаг. Потом – поляки…», – сказал Кулеба.

Министр уточнил, что вместе с Польшей и Финляндией «у нас уже пять стран, которые готовы передавать танки». Теперь Украина ждет решения от Германии.

«Я знаю еще по крайней мере три страны, которые готовы это сделать, но еще об этом не говорят вслух, потому что хотят быть стопроцентно уверены, что немцы скажут: за», — отметил Кулеба.

Отметим, что глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что международная коалиция по делу передачи Украине танков, в частности Leopard 2, фактически уже существует, и Германии следует присоединиться к ней.

Читайте также: Великобритания отправит Украине западные танки: Зеленский сделал заявление.