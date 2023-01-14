Еще одна страна отправит Украине западные танки: Зеленский сделал заявление

Великобритания согласилась передать Украине около 10 танков Challenger 2, пишет The Sun.

Премьер-министр Великобритании сегодня поговорил с президентом Украины Зеленским.

Лидеры размышляли о нынешнем состоянии войны россии в Украине, когда последовательные украинские победы оттесняют российские войска и усугубляют их военные и моральные проблемы.

Они согласились с необходимостью воспользоваться этим моментом, ускорив глобальную военную и дипломатическую поддержку Украины.

Сунак обозначил стремление Великобритании усилить поддержку Украине, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.

Риши Сунак и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в том числе предложение Польши предоставить роту танков Leopard 2.

Британский лидер подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить прочный мир.

«Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании теперь стала непробиваемой и готовой к вызовам. В разговоре с премьер-министром Риши Сунаком я поблагодарил за решения, которые не только посылают нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров», — сказал сегодня президент Украины, намекнув, что решение Британии станет толчком для Германии передать его стране танки.

Партия из десяти танков Challenger 2, взятых из существующего британского парка из 227 единиц, сама по себе не будет иметь большого значения на поле боя, но это будет первый раз, когда какая-либо западная страна согласилась отправить свою собственную тяжелую бронетехнику в Украину.

Читайте также: один из батальонов ЦАХАЛа получит усовершенствованный танк.

Еще мы писали, что ВСУ показали кадры уничтожения высокоточным оружием российского танка с экипажем.

Напомним, что российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет