Украина передала США новый «список оружия»: сколько танков, гаубиц и ракетных систем нужно стране

10:50, Сегодня
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Фото: МВД Украины

С таким количеством вооружения ВСУ, вероятно, смогли бы освободить украинские территории.

Американский сайт Politico 14 октября опубликовал информацию, что администрация США получила очередной перечень вооружений, которые Украина должна просить у США. С таким количеством вооружения ВСУ, вероятно, смогли бы освободить украинские территории, умножить удары по далеким объектам врага и, что очень важно, обеспечить ПВО населенных пунктов Украины от ракетных ударов.

В связи с потерями во время войны с рф* и развертыванием ВСУ в ходе мобилизации Киев ранее присылал «письма пожеланий» как в Вашингтон, так и в страны Западной Европы в целом. Последний список содержит запрос на 300 танков, 1000 БМП, 30 РСЗО, 250 155-мм гаубиц, 500 ПТРК, 1000 ПЗРК, 72 ЗРК малой дальности (в каждом ЗРК – КП, РЛС, несколько ПУЛ и др.) -36/37 и 40 AN/TPQ-48/49.

Украинские потребности касаются больших объемов ВВТ и нужно еще добавлять запчасти, амуницию, обучать персонал и т.д. Это было бы большой задачей. Наибольшие шансы на реализацию запроса имеют требования к артиллерийскому вооружению и РЛС для артиллерии. США уже предоставили Украине 16 РСЗО М142 HIMARS (+4 планируется), 20 105-мм прицепных гаубиц (+16 планируется) и 126 155-мм (+16 планируется), много боеприпасов, ряд артиллерийских РЛС, а украинские военные обучаются их использованию. То же касается и ПТРК – украинцы массово используют Javelin, который они уже имели до войны, а также TOW.

Но снабжение танков и БМП стоит под вопросом, пишет военный портал Defense Express. США и другие страны НАТО не согласились предоставить Украине танки или БМП западного производства (например, M1А1/2 Abrams и M2А2/3 Bradley из США). Немцы выбрали способ замены в виде механизма Ringtausch, по которому, например, Чехия и Словакия должны получить подержанные Leopard 2 (и Словения Fuchs) вместо отправленных ими Т-72, ​​а по БМП-1А1 Ост Греция получит Marder (и только в этом случае состоится обмен 1:1).

Трудно сказать, когда Украине передадут Leopard 2 и Marder или даже Abrams и Bradley, но возможности поставки бронетехники советского производства иссякают, поскольку ресурсы стран НАТО, ранее принадлежавших странам ОВД, ограничены.

Ранее Курсор писал, что Украина пригласила экспертов ООН для подтверждения происхождения иранских дронов.

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