Украина пригласила экспертов ООН для подтверждения происхождения иранских дронов

Украина пригласила экспертов ООН для проверки происхождения дронов-камикадзе, используемых рф для нападения на украинскую инфраструктуру.

Украина пригласила экспертов ООН для проверки происхождения дронов-камикадзе, используемых россией для нападения на украинскую инфраструктуру.

Об этом говорится в письме посла Украины в ООН Сергея Кислицы Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, сообщает “Голос Америки”.

Украина настаивает на том, что беспилотники именно иранского производства, а их экспорт является нарушением резолюции Совбеза ООН 2231. В этом документе говорится об эмбарго для Ирана на экспорт определенных видов вооружения без согласования с Совбезом ООН.

«В конце августа 2022 года беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серий Mohajer и Shahed были переданы из Ирана в рф. Украина считает, что это, по всей видимости, часть плана Ирана экспортировать сотни БПЛА в рф. Параграф 4 Приложения B к Резолюции Совета Безопасности ООН 2231 запрещает передачу из Ирана всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, изложенных в приложении S/2015/546, если это не одобрено Советом Безопасности в каждом частном случае”, – говорится в письме.

Ранее Курсор писал, что Украина пригласила экспертов ООН для подтверждения происхождения иранских дронов.