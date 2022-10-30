Украина получила модернизированные советские танки от Словении: детали и фото

Теперь в Словении ожидают выполнения Германией своей части соглашения.

Словения отправила в Украину свои советские танки M-55S в рамках так называемого «кругового обмена» с Германией – такую ​​информацию сообщает издание 24ur со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Влада Словенії передала Україні 28 танків M-55S pic.twitter.com/PjXjp0L9qO — 01eg0803(Основний)ХронікаНашогоПиzдецю (@01eg08031) October 30, 2022

Как отмечается, «Словения выполнила свою часть соглашения с Германии» и отправила в Украину 28 своих советских танков – ранее машины были замечены на железнодорожной станции Целе, расположенной в Словении.

Tenkovi M55S iz Slovenije krenuli za Ukrajinu pic.twitter.com/ZMsRJKGVjP — Pluton (@Pluton45873221) October 30, 2022

О том, что Словения передаст Украине 28 своих M-55S, находившихся на хранении, стало известно в сентябре, когда эта страна договорилась с Германией относительно «кругового обмена» – взамен Словения получит 35 тяжелых грузовиков и 5 тяжелых цистерн.

Как отмечает Defense Express, M-55S – это модернизированный советский танк Т-55, получивший спаренную с 7,62-мм пулеметом ПКТ 105-мм пушку L7 вместо Д-10ТС2 калибра 100 мм, модульную турель от Rafael с пулеметом ДШК, динамическую броню от Elbit System и другие усовершенствования, в том числе улучшенная система управления огнем.

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