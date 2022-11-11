Россия запретила въезд 200 гражданам США, в том числе родственникам Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также была включена в список.

Министерство иностранных дел рф* заявило в пятницу, что оно запретило въезд в россию 200 гражданам США, в том числе сестре и двум братьям президента США Джо Байдена, в ответ на персональные санкции Вашингтона.

В рф заявили, что запретил въезд Валери Байден Оуэнс, Джеймсу Брайану Байдену и Фрэнсису Уильяму Байдену.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также была включена в список.

Ранее Курсор писал, что россия вернет советскую военную подготовку для подростков.

Кроме того, Байден похвалил Египет за его позицию по Украине и Газе.

Напомним также, что Вашингтон озвучил требования по производству израильской Arrow 3 для Германии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!