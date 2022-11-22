Украина ждет извинений от Венгрии за скандальный шарф Орбана

В Киеве надеются, что в дальнейшем венгерская сторона будет воздерживаться от шагов, которые могут быть расценены как неуважение к территориальной целостности Украины.

Украина ожидает извинений со стороны Будапешта за поступок венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который пришел на футбольный матч в шарфе с картой «Великой Венгрии».

Об этом было заявлено послу Венгрии Иштвану Ийдярто во время вызова в МИД Украины, сообщает Европейская правда.

Так, в украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что 22 ноября в МИД был приглашен посол Венгрии, которому было заявлено о неприемлемости публичного появления Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории.

«В Украине ожидают извинений за этот инцидент и надеются, что в дальнейшем венгерская сторона будет воздерживаться от шагов, которые могут быть расценены как неуважение к территориальной целостности нашего государства», — говорится в заявлении МИД.

Как сообщал Курсор, накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь в центре внимания. Он надел фанатский шарф, вызвавший бурю негатива к позиции Венгрии. На встрече с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за национальную сборную, Орбан продемонстрировал шарф, на котором была изображена «Великая Венгрия», включающая части Румынии и Украины.

В столице Румынии уже отреагировали на случившееся и выразили поступку Орбана неодобрение.

Ранее Курсор писал, что Иран и Венгрия объявили о начале сотрудничества. Министр иностранных дел Венгрии Петера Сийярто заявил, что его страна договорилась с подсанкционным Ираном о начале сотрудничества в области экономики.

Также мы сообщали, что в Чехии не исключают выхода Венгрии из Евросоюза.