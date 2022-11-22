Премьер-министр Венгрии снова попал в политический скандал

Виктор Орбан, неоднократно отличавшийся скандальными высказываниями и обвиняемый в нацизме, теперь отличился неудачным шарфом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь в центре внимания, на этот раз из-за шарфа.

Он надел фанатский шарф, вызвавший бурю негатива к позиции Венгрии. На встрече с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за национальную сборную, Орбан продемонстрировал шарф, на котором была изображена «Великая Венгрия», включающая части Румынии и Украины.

В столице Румынии уже отреагировали на случившееся и выразили поступку Орбана неодобрение.

«Великой Венгрией» называли земли, входившие в Венгерское Королевство. После поражения Венгрии в Первой мировой войне и заключения в 1920 году Тианонского договора между государствами-победителями, Венгрия потеряла эти территории.

Ранее Курсор писал, что Иран и Венгрия объявили о начале сотрудничества. Министр иностранных дел Венгрии Петера Сийярто заявил, что его страна договорилась с подсанкционным Ираном о начале сотрудничества в области экономики.

Также мы сообщали, что в Чехии не исключают выхода Венгрии из Евросоюза.

Кроме того, наш сайт писал, что Евросоюз лишает Венгрию финансирования: официальные и скрытые причины такого решения. Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своими скандальными высказываниями, привела к возможному лишению страны многомиллиардного финансирования.

Также редакция писала, что по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нужно изменить стратегию, чтобы настал мир и прекратилась война.