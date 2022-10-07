Украинские бойцы показали применение дронов Switchblade 300

» Заметим, что в отличие от оккупантов, наши воины бьют именно по военным целям, ведь больше всего ценят жизнь своих сограждан», — отметили в ССО.

Бойцы сил специальных операций используют дроны-камикадзе Switchblade 300 для поражения позиций врага.

Видео с применением американского вооружения было опубликовано на странице Сил специальных операций.

Баражирующие боеприпасы Switchblade 300 применяют, чтобы уничтожить оборону противника. Дроны наносят удары по укрепрайонам оккупантов.

Опубликованное видео снято с нательной военной камеры, запускающей дрон.

На кадрах есть момент запуска Switchblade 300. Также зафиксирована цель, уничтожаемая боеприпасом.

«Switchblade 300» – продукт американской компании AeroVironment.

Он весит 2,5 килограмма и при этом имеет высоту полета 150-4500 метров и крейсерскую скорость до 100 км/ч.

Состоит внутри из специального пускового контейнера, а его крылья разворачиваются после пуска. Управление можно производить на расстоянии до 10 км, но его небольшой размер ограничивает его пребывание в воздухе до 10 минут.

Это делает его слабо пригодным для проведения разведывательных миссий, но он полезен для поражения целей на дальнем расстоянии и огневой поддержке подразделений, оказавшихся под плотным огнем противника.