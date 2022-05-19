Украинские десантники показали, как уничтожили современный беспилотник россиян ZALA 421-08

Подразделение противовоздушной обороны 80-й десантно-штурмовой бригады Украины сбило малогабаритный беспилотник россиян ZALA 421-08, предназначенный для ведения разведки.

Стрельба велась из зенитно-ракетного комплекса малой дальности «Стрела-10». Этот случай заслуживает внимания потому, что украинским воинам-зенитчикам удалось сбить миниатюрную воздушную цель, имеющую размах крыльев менее 1 метра.

Если говорить конкретнее – дрон ZALA 421-08 выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло», его взлетная масса – всего 2,5 кг, продолжительность полета – до 80 минут. Утверждается, что россияне имеют 400 дронов этого типа.

До войны расчеты ЗРК «Стрела-10» Вооруженных Сил Украины упорно тренировались сбивать малоразмерные воздушные цели. И теперь эта наука приводит к конкретным потерям для оккупанта.

Также мы сообщали, что древние амфоры были обнаружены в прошлый четверг в Одессе украинскими войсками во время «рытья оборонительных сооружений» для защиты города и подготовки к любым будущим атакам россии, говорится в сообщении 126-й бригады территориальной обороны Украины в Facebook.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!