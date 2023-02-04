Украинские хакеры взломали брифинг мид рф по кибербезопасности

Украинские хакеры взломали брифинг министерства иностранных дел российской федерации*, посвященный кибербезопасности.

Об этом сообщает информационное агентство Guildhall, ссылаясь на видеозапись от источника в украинской разведке.

Отмечается, что российское внешнеполитическое ведомство организовало видеоконференцию с чиновниками африканских стран, намереваясь заручиться их помощью в сфере кибербезопасности и защите информационно-коммуникационных технологий. Один из участников прервал официальное представление российских чиновников и с сильным славянским акцентом заявил: «Извините, россия — это террористическое государство, и российская война против Украины — это определенно колониальная война».

Вскоре после этих слов организаторы брифинга отключили спикеру микрофон. Слово поочередно взяли второй и третий участники, которые тем же голосом продолжили антироссийскую речь, но их также «заглушили» и исключили из конференции. Напоследок, один из пользователей спел первые строчки гимна Украины.

Как сообщал Курсор, по мере того, как вооружается украинская армия, оптимизм россиян тает на глазах. Граждане рф постепенно покидают страну, чтобы не попасть под призыв, а также чтобы иметь средства для существования. Об этом в эфире телеканала FreeДОМ сказал экономический обозреватель Максим Блант.

“В сентябре начался бум отъездов из российских регионов. Сентябрь совпал с началом мобилизации. Люди начали уезжать из рф. А для того, чтобы прожить за переделами россии, нужны какие-то средства. А далеко не все могут оставаться на “удаленке”, работать дистанционно и получать в россии какой-то доход”, — сказал Блант.

Напомним, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Также, в Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!