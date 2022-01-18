Украинские ученые записали пение антарктических тюленей

Украинские ученые, находящиеся на станции Академик Вернадский в Антарктиде, смогли зафиксировать на видео звуки так называемого пения тюленей.
Об этом сообщили представители Национального антарктического научного центра Украины в социальной сети Facebook.
Сообщается, что эксперты начали изучать поведение тюленей Ведделла, которые обитают в районе станции.
В центре отметили, что эти животные являются самыми южными обитателями Антарктиды, относящиеся в млекопитающим. Они очень хорошо приспособлены к жизни в таких холодных условиях.
Они могут оставаться под водой на протяжении получаса, а также наряд на глубину в 600 метров. У них очень хорошее зрение, но оно ухудшается при длительном нахождении в темное. Поэтому им приходится искать другой способ получения базовых данных об окружающем мире.
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