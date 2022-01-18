Украинские ученые записали пение антарктических тюленей

Видео с «пением животного» загрузили в Интернет.

Украинские ученые, находящиеся на станции Академик Вернадский в Антарктиде, смогли зафиксировать на видео звуки так называемого пения тюленей.

Об этом сообщили представители Национального антарктического научного центра Украины в социальной сети Facebook.

Сообщается, что эксперты начали изучать поведение тюленей Ведделла, которые обитают в районе станции.

В центре отметили, что эти животные являются самыми южными обитателями Антарктиды, относящиеся в млекопитающим. Они очень хорошо приспособлены к жизни в таких холодных условиях.

Они могут оставаться под водой на протяжении получаса, а также наряд на глубину в 600 метров. У них очень хорошее зрение, но оно ухудшается при длительном нахождении в темное. Поэтому им приходится искать другой способ получения базовых данных об окружающем мире.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые предрекают нашей планете шестую волну массового вымирания.

Кроме того, мы писали, что в честь Греты Тунберг назвали новый вид дождевой лягушки.

Еще редакция нашего портала писала, что ученые предупредили, что человечество может уничтожить Антарктиду.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.