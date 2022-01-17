Ученые предрекают нашей планете шестую волну массового вымирания

По мнению специалистов, Землю ждет очередной катаклизм, который приведет к массовой гибели населения планеты.

Специалисты предрекают, что на Земле в ближайшее время наступит шестая волна массового вымирания.

Об этом сообщает новостное издание «Daily Mail» со ссылкой на научные изыскания профессора стэндфордского университета Пола Эрлиха.

Согласно теории профессора, стихийные бедствия, такие как: землетрясения, наводнения, ураганы, засухи, пожары и другие катаклизмы в последнее время гораздо сильнее проявляют себя и могут нанести планете ущерб, сопоставимый с извержением супервулкана или падением гигантского астероида.

Кроме того, специалисты из Всемирного фонда дикой природы разделяют опасения профессора Эрлиха и отмечают, что в ближайшие 10 лет наша планета столкнется с самым крупным вымиранием животных и растений со времен исчезновения динозавров. В свою очередь, это повлечет за собой невосполнимые потери для человечества.

Согласно предварительным данным, под угрозой существования находятся около миллиона представителей флоры и фауны.

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