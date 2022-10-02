Украинские военные показали кадры с уничтожением российских вертолетов в Запорожской области

Украинские военные продемонстрировали кадры уничтожения нескольких российских вертолетов в Запорожской области.
Блогер Сергей Стерненко опубликовал видео атаки на Ка-52.
В ролике видно звено из трех российских вертолетов, падение одного из них и пожар на месте уничтоженной машины.
Видео сняло одно из подразделений аэроразведки. Дата уничтожения вертолета не указана.
Запорожская бригада территориальной обороны 1 октября также опубликовала видео, как заявляют военные, сбития Ка-52.
По информации бригады, экипаж не выжил. Дата происшествия также доподлинно неизвестна.
Следует отметить, что Командование Воздушных сил ВСУ в последний раз отчитывалось об уничтоженном Ка-52 еще 30 сентября.
Близкий к Военно-космическим силам рф* российский телеграмманал Fighterbomer 1 октября подтвердил уничтожение Ка-52 траурной публикацией.
Ранее Курсор писал, что в МИД Израиля отреагировали на аннексию четырех областей Украины.
Еще министерство иностранных дел Израиля обратилось к израильтянам в рф, у которых также есть российское гражданство.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!