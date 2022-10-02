Украинские военные показали кадры с уничтожением российских вертолетов в Запорожской области

Украинские военные продемонстрировали кадры уничтожения нескольких российских вертолетов в Запорожской области.

Блогер Сергей Стерненко опубликовал видео атаки на Ка-52.

В ролике видно звено из трех российских вертолетов, падение одного из них и пожар на месте уничтоженной машины.

Видео сняло одно из подразделений аэроразведки. Дата уничтожения вертолета не указана.

Запорожская бригада территориальной обороны 1 октября также опубликовала видео, как заявляют военные, сбития Ка-52.

Палає Ка-52 окупантів! У смузі відповідальності Запорізької окремої бригади територіальної оборони підрозділом ТрО у взаємодії із приданими підрозділами був знищений гелікоптер. Екіпаж відправлено у пекло до чортів. Смерть ворогам! Слава Україні! pic.twitter.com/WWzPUXMZ5e — Иво Бобул (@234833jenya) October 2, 2022

По информации бригады, экипаж не выжил. Дата происшествия также доподлинно неизвестна.

Следует отметить, что Командование Воздушных сил ВСУ в последний раз отчитывалось об уничтоженном Ка-52 еще 30 сентября.

Близкий к Военно-космическим силам рф* российский телеграмманал Fighterbomer 1 октября подтвердил уничтожение Ка-52 траурной публикацией.

Ранее Курсор писал, что в МИД Израиля отреагировали на аннексию четырех областей Украины.

Еще министерство иностранных дел Израиля обратилось к израильтянам в рф, у которых также есть российское гражданство.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!