«Украинцы борются до последнего»: главарь «вагнеровцев» высказался о ситуации в Бахмуте

Если российским войскам удастся захватить город, разрушенный месяцами артиллерийских обстрелов, это станет их самым важным стратегическим достижением с лета прошлого года.

Глава российской частной группы Вагнера заявил в воскресенье, что ожесточенные бои продолжаются в северной части украинского города Бахмут, который уже несколько недель находится в центре внимания российских сил.

Евгений пригожин*, основатель и глава группы Вагнера, заявил, что украинские силы не отступают.

Российские войска уже несколько недель пытаются окружить и захватить Бахмут, город на востоке Донбасса.

Пригожин опроверг сообщения российских СМИ о том, что украинские войска покидают Бахмут. «Украинские силы никуда не отступают. Они борются до последнего», — говорится в заявлении, опубликованном в его Telegram-канале.

«В северных кварталах идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждый подъезд», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в последние дни неоднократно заявлял, что ситуация вокруг города сложная.

В пятницу Зеленский пообещал, что его войска будут сражаться за Бахмут «до тех пор, пока мы можем», но ситуация там становится все более тяжелой для украинских сил.

Согласно последней оценке Министерства обороны Великобритании, город Бахмут на востоке Украины, подвергающийся боевым действиям, становится «все более изолированным».

«В течение последней недели пф продолжала добиваться небольших успехов в своих попытках окружить город Бахмут на Донбассе», — написало Минобороны в Twitter в воскресенье.

«M03 и H32 — две основные дороги в город для украинских защитников — теперь обе, вероятно, находятся под угрозой прямого огня после наступления россиян. Ранее на этой неделе военизированные формирования Вагнера, скорее всего, захватили второстепенный маршрут, связывающий Бахмут с городом Сиверск. Хотя украинским силам по-прежнему доступны несколько альтернативных маршрутов снабжения через всю страну, Бахмут становится все более изолированным», — говорится в отчете.

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