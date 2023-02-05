Шольц рассказал, угрожал ли ему путин во время телефонных разговоров

В интервью Bild am Sonntag Олаф Шольц сказал, что владимир путин* «не делал никаких угроз ни мне, ни Германии» в телефонных разговорах с главой россии.

Напомним, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая перед Би-би-си для документального фильма в начале этой недели, сказал, что российский лидер угрожал ему ракетным ударом, который «займет всего минуту». Кремль заявил, что Джонсон лжет.

Канцлер Германии сказал, что разговоры, которые он провел с путиным, показали, что у них очень разные взгляды на войну в Украине, которую россия называет «специальной военной операцией».

«Я четко заявляю путину, что россия несет исключительную ответственность за войну, — сказал Шольц. — Россия беспричинно вторглась к своему соседу, чтобы взять под свой контроль часть Украины или всю страну».

По его словам, поскольку Германия считает, что действия россии нарушают европейские рамки мира, она оказывает Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь.

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