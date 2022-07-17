Россия потеряла новейший «Ланцет»: ВСУ показали фото сбитого дрона-камикадзе

Барражирующий боеприпас «Ланцет» впервые был продемонстрирован в рф в 2019 году. Найденные фрагменты дадут возможность украинской армии детально проанализировать эту разработку.

Украинские военные специалисты смогут осмотреть российский беспилотник-камикадзе «Ланцет», который был обнаружен на юге Запорожской области.

Об этом пишет Defense Express.

Фотографии с осколками барражирующего боеприпаса уже распространились в Интернете. Можно увидеть обломок «Ланцета» с Х-образными крыльями, а такой отличительной чертой обладает только БПЛА.

Запорізька область, збитий російський безпілотник Ланцет pic.twitter.com/Ew9Lzyd02N — Nataliya Wind (@NataliyaWind) July 16, 2022

В настоящее время неизвестно, сдетонировал ли дрон-камикадзе или разбился без детонации при ударе о землю.

Так или иначе, даже эти фрагменты дают возможность детально проанализировать эту разработку рф*, которую Ростех традиционно называет «прорывом».

Стоит отметить, что украинцы не ищут пресловутые «единственные в своем роде» российские ноу-хау, а все дело в поиске западных комплектующих, которые используются в этом дроне-камикадзе.

Детальный анализ беспилотника позволит гораздо эффективнее предотвратить поставки этих комплектующих по так называемому «параллельному импорту», ​​который пытается наладить рф в обход санкций.

Следует отметить, что «Ланцет» впервые был продемонстрирован в 2019 году, его разработкой и производством занимается компания ZALA AERO, входящая в состав концерна «Калашников».

Заявленные на бумаге характеристики включают: скорость – до 110 км/ч; продолжительность полета – до 30 минут для варианта «Ланцет-1» и до 40 минут для варианта «Ланцет-3». Вес боевой части 1 кг и 3 кг; максимальная взлетная масса 5 кг и 12 кг соответственно.

Еще одна заявленная особенность — отсутствие в дроне системы спутниковой навигации. БПЛА запускается с земли с помощью катапульты. Рабочий диапазон не раскрывается.

«Курсор» ранее информировал, что украинский грузовой самолет потерпел крушение в Греции.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!