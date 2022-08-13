Украинцы показали, как уничтожают армию рф с помощью британского ЗРК Stormer

За сутки россияне уже потеряли пять БПЛА и один штурмовик Су-25.

Пресс-служба Объединенных Сил ВСУ сегодня сообщила, что за минувшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных Сил сбили на востоке Украины четыре вражеских беспилотника типа «Орлан-10» и один российский штурмовик типа Су-25.

Украинская сторона сообщает о первом подтверждённом случае боевого применения британских самоходных ЗРК Stormer HVM.#Украина @new_militarycolumnist pic.twitter.com/hJgbsdK9jo — Pierre (@Pierre00851327) August 13, 2022

Причем на одной из фотографий изображен зенитно-ракетный комплекс малой дальности Stormer HMV, один из шести таких ЗРК, которые в июле 2022 года Великобритания поставила для Вооруженных Сил Украины.

ВСУ на востоке сбили вражеский штурмовик Су-25 и четыре БПЛА "Орлан-10" В этом нашим бойцам помог переданный Великобританией ЗРК Stormer HVM#Су25 pic.twitter.com/W73eeiUr6n — Ukraine 2022 (@2022Ukraine) August 13, 2022

Эксперты предполагают, что эти четыре вражеских БПЛА и Су-25 за прошедшие сутки были уничтожены именно с помощью HMV Stormer. «Похоже, что дебют британского ЗРК оказался настолько успешным, что бойцы армейской ПВО решили повторить успех и «завалили» уже пятый в сутки российский «Орлан-10″», — написал военный портал Defense Express.

Напомним, что комплекс Stormer HVM – это «самоходная версия» переносного зенитно-ракетного комплекса StarStreak, расположенного на шасси легкого танка FV101 Scorpion. Одна машина Stormer HVM имеет восемь пусковых установок и еще + 12 ракет StarStreak в дополнительном боезапасе, которые могут уничтожать воздушные цели на дальности до 7 км и на высоте до 7 км.

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