«Ценные экспонаты»: стало известно, чем украинцы усилили границу с Беларусью

Подразделения Вооруженных сил Украины совместно с Национальной гвардией Украины и Государственной пограничной службой Украины отработали защиту государственной границы с Беларусью.

Украинских военных в Черниговской области на границе с Беларусью усилили захваченной у армии рф* техникой.

Восемнадцать единиц вражеской техники стали трофеями военнослужащих оперативного командования «Север» во время активной фазы обороны Черниговского областного центра.

Генерал-майор Виктор Николюк рассказал, что среди ценных «экспонатов» – российский бронетранспортер БТР-82А, который сейчас стоит на границе.

Кроме того, сейчас в Черниговской области российская трофейная бронетехника участвует в учениях «Северный ураган».

Подразделения Вооруженных сил Украины совместно с Национальной гвардией Украины и Государственной пограничной службой Украины отработали защиту государственной границы с Беларусью.

Тренировки проводятся с целью проверки и повышения уровня готовности военных формирований к отражению возможного наступления противника.

«В северной оперативной зоне признаков формирования усиления российских войск на территории Беларуси пока не обнаружено. В то же время, не исключаем возможность обострения ситуации в дальнейшем», – отметил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Ранее Курсор писал, что министерство иностранных дел Израиля обратилось к израильтянам в рф, у которых также есть российское гражданство.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!