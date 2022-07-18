Улицу в центре Нью-Йорка назовут в честь Украины

Правительство Нью-Йорка одобрило законопроект о переименовании Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Ukrainian way. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в понедельник, 18 июля.
Стоит отметить, что в этом районе живет большое количество русских граждан, так что решение весьма символичное. Вероятнее всего оно вызовет волну негодования в сообществе российских эмигрантов.
Законопроект также предусматривает переименование Вудсайд-авеню между 76-й и 79-й улицами в Квинсе в Маленький Таиланд, поскольку этот район хорошо известен в городе благодаря обилию тайских ресторанов и других предприятий.
В общей сложности законопроект затронул 78 магистралей и общественных мест по всему городу. Он будет отправлен мэру Эрику Адамсу для окончательного утверждения.
Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.
Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине. По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.
Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине. Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!