Улицу в центре Нью-Йорка назовут в честь Украины

Городские власти Нью-Йорка переименуют Брайтон-Бич авеню и Кони-Айленд авеню в Бруклине на Ukrainian Way (Украинский путь). Интересно, что в этом районе живет большое количество россиян.

Правительство Нью-Йорка одобрило законопроект о переименовании Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Ukrainian way. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в понедельник, 18 июля.

Стоит отметить, что в этом районе живет большое количество русских граждан, так что решение весьма символичное. Вероятнее всего оно вызовет волну негодования в сообществе российских эмигрантов.

Законопроект также предусматривает переименование Вудсайд-авеню между 76-й и 79-й улицами в Квинсе в Маленький Таиланд, поскольку этот район хорошо известен в городе благодаря обилию тайских ресторанов и других предприятий.

В общей сложности законопроект затронул 78 магистралей и общественных мест по всему городу. Он будет отправлен мэру Эрику Адамсу для окончательного утверждения.