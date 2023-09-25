Умер "последний крестный отец" сицилийской мафии, известна причина

Полиция задержала главу мафии в январе текущего года.

В понедельник, 25 сентября, стало известно, что глава сицилийской мафии Cosa Nostra Маттео Мессина Динаро, скрывавшийся от полиции около 30 лет, скончался в больнице после продолжительной онкологической болезни в возрасте 61 года.

Об этом пишет The Guardian.

В августе главу мафии перевели из тюрьмы в городскую больницу "Сан-Сальваторе", потому что его состояние здоровья было признано "несовместимым" с жестким тюремным режимом.

Информацию о смерти Динаро подтвердил мэр города Л'Акуила Пьерлуиджи Бьонди, который заявил, что "его смерть положит конец истории кровавого насилия".

Предположительно, Динаро будет похоронен в семейном склепе рядом с отцом, который также был главой одной из мафиозных итальянских группировок.

Отметим, что правоохранители задержали "последнего крестного отца" сицилийской мафии в январе 2023 года, когда он прибыл в Палермо, чтобы пройти курс лечения в частной клинике. В операции участвовали около 100 представителей сил охраны правопорядка. С 1992 года Маттео Мессина Динаро скрывался от правосудия. Ему инкриминируются убийства прокуроров, которые вели борьбу с мафией, а также похищения людей, пытки и другие преступления.

"Курсор" писал ранее, что в Италии правоохранители смогли найти главаря сицилийской мафии Cosa Nostra Маттео Мессину Денаро с помощью зашифрованной записки, спрятанной в ножке стола в доме его сестры.

Еще мы писали, что в квартире, которая, по мнению следователей, была последним пристанищем босса сицилийской мафии Маттео Мессины Денаро, были найдены парфюмерия и одежда дизайнерских марок, через день после ареста 60-летнего беглеца.