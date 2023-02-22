Усиление активности ВСУ: главарь «ДНР» выступил со срочным предупреждением к гражданам

Денис пушилин, глава оккупированной Донецкой области, которую аннексировала рф, разместил сообщение в приложении Telegram, предупреждая граждан о том, что он ожидает усиления украинской военной активности по мере приближения годовщины российского вторжения.

Он сказал жителям: «Дорогие друзья, мы по опыту знаем, что враг всегда активен в дни годовщин. Есть информация, что в ближайшие двое-трое суток обстрелы со стороны ВСУ усилится. Наши артиллерийские части ведут активный батарейный и контрбатарейный бой, противовоздушная оборона находится в усиленном режиме. Тем не менее, будьте бдительны, не передвигайтесь по улицам без лишней надобности».

Отметим также, что во вторник Украина приказала школам проводить занятия дистанционно с 22 по 24 февраля из-за риска российских ракетных ударов в первую годовщину вторжения москвы в 2022 году.

Напомним, что, выступая вчера перед многотысячной толпой в садах Варшавского Королевского замка, Джо Байден приветствовал стойкость украинского народа и доброжелательность Польши и других западных союзников, помогающих отразить российское вторжение.

Президент США заявил, что нападение на Украину никогда не станет победой россии, и заявил, что новые санкции против рф будут объявлены на этой неделе.

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Еще наш сайт писал, что в The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф. В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.