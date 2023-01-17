В «ДНР» заявили о возможном захвате россией еще одного населенного пункта

«Мы видим работу наших военных, которые расчищают территорию метр за метром», — заявили у террористов.

Согласно сообщению ТАСС, самопровозглашенный лидер «ДНР» денис пушилин* заявил, что город Марьинка к западу от Донецка находится на грани захвата силами рф.

Российское государственное агентство пишет: «Все многоэтажки в городе Марьинка к западу от Донецка уже очищены и взяты под контроль российскими войсками, и есть основания полагать, что этот населенный пункт будет освобожден от украинских войск в кратчайшие сроки».

Далее цитируется пушилин: «Мы видим работу наших военных, которые расчищают территорию метр за метром. Мы ожидаем, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль ДНР».

Донецкая область является одним из регионов, которые рф хочет аннексировать, так как область не полностью контролируется террористами «ДНР». Самопровозглашенная «ДНР», образованная в 2014 году, практически не имеет международного признания.

До объявления об аннексии в сентябре 2022 года россия, Сирия и Северная Корея были единственными государствами-членами ООН, которые признали «ДНР» как какую-либо законную власть.

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Еще наш сайт писал, что в The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф. В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.