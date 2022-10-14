Успех АдГ на выборах в Германии: в Центральном совете евреев бьют тревогу

По словам Йозефа Шустера, евреи, как и в прошлом, могут стать козлами отпущения и обвиняться в социальных проблемах.

Успех ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которое почти удвоила свои позиции в результате выборов в федеральной земле Нижняя Саксония, вызывает серьезное беспокойство у немецкой еврейской общины.

Об этом заявил президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер, сообщает Israel National News.

«Я очень обеспокоен возобновившейся тенденцией роста АдГ, а также других радикальных движений, которые набирают силу из-за энергетического кризиса. Нынешнее развитие событий является очередным свидетельством того, что в смутные времена люди прибегают к радикальным силам и упрощенной идеологии», — сказал Шустер.

Он также выразил обеспокоенность тем, что, как и в прошлом, евреи будут служить козлами отпущения и обвиняться в социальных проблемах.

Как известно, АдГ почти удвоила общее количество мест на выборах в Нижней Саксонии, получив 10,9% голосов против всего 6,2% пять лет назад.

«Кроме того, Бранденбургская АдГ, считающаяся одной из самых экстремистских местных партийных фракций, набирает популярность», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, российская федерация* готовится к проведению информационной кампании фейковых новостей с участием немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

Так, на фоне фиаско российской интервенции на Украине и дестабилизации обстановки в россии кремль призвал своих агентов в Западной Европе проводить информационные и психологические операции, направленные на сокрытие новых военных преступлений, совершенных россиянами в Харьковской области Украины для дискредитации Киева и его союзников с целью прекратить оказание военной помощи.

Также Курсор информировал о том, что посол рф в Германии сергей нечаев заявил, что Германия перешла «красную черту», ​​направив оружие в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!