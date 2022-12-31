В Англии больница во время праздников отправила пациентам жуткие письма

В Англии сотрудники хирургического отделения должны были поздравить своих пациентов с Рождеством, но вместо этого отправили им письмо, где сообщили, что у них рак.

Об этом сообщает Medical Xpress.

В неприятную ситуацию попал медицинский центр Аскерн, находящийся возле Донкастера (Южный Йоркшир). Врачи вместо пожелания счастливого Рождества отправили письма с диагнозом «агрессивный рак легких с метастазами».

В сообщении клиентов также попросили предоставить заведению форму DS1500, которая заполняется людьми, имеющими неизлечимые заболевания. Это нужно для получения разного рода выплат.

Уже спустя 20 минут после жутких писем об онкологии клиентам отправили сообщениями с извинениями за неправильный диагноз и с пожеланием «веселого Рождества и счастливого Нового года».

«Пожалуйста, примите искренние извинения за посланное предыдущее текстовое сообщение. Это было отправлено по ошибке», – сказано в сообщении.

Неизвестно, сколько пациентов получили это письмо. Но сообщается, что одним из них был 57-летний застройщик Крис Рид, который ждал результатов теста раком легких.

Это известие вызвало у его девушки слезы. Он сразу же попробовал позвонить в хирургию, но ему этого не удалось, потому что все операторы были заняты. Рид решил не отчаиваться и лично посетить хирургию, где ему сказали, что произошла ошибочная отправка сообщения. К счастью, его результаты оказались отрицательными.

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