Впервые в истории: ученые вылечили рак крови с помощью редактирования генома

13-летняя девочка по имени Алиса была вылечена британскими врачами от острой формы лейкемии, что сделали благодаря базовому редактированию генома.

Об этом сообщает ВВС.

Быстро прогрессировавший рак у подростка диагностировали весной 2021 года. Медики не добились желаемых результатов с помощью химиотерапии и пересадке костного мозга.

После этого было принято решение о встраивании в геном девочки модифицированных донорских T-лимфоцитов – клеток, которые могут уничтожать опухоли. Этой технологии уже шесть лет, но она была использована впервые в истории.

Уже спустя у Алисы началась ремиссия. Со временем ей повторно пересадили костный мозг ради поддержания иммунитета, и через 6 месяцев после редактирования генома тесты на наличие рака оказались отрицательными.

«Я научилась ценить каждый пустяк. Я просто благодарна, что сейчас нахожусь здесь. Удивительно, что у меня была такая возможность, я очень благодарна за нее, и в будущем технология поможет и другим детям», – сказала Алиса.

По ее словам, она с нетерпением ждет Рождества, готовится стать подружкой невесты на свадьбе своей тети, а также хочет вновь кататься на велосипеде и вернуться в школу.

Алиса стала первой из 10 детей, которая получила препарат в рамках клинического испытания. По версии ученых, новый метод может стать новой отраслью в медицине и совершить прорыв в лечении онкологических болезней. С помощью этого метода иммунная система человека начинает убивать раковые опухоли.

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