В Австралии создали уникальный герметик для экстренной медпомощи на основе яда гадюк

Ученые из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий Университета Квинсленда выяснили, что в яде двух видов гадюк находятся вещества, которые ускоряют процесс свертывания крови в организме. На основе ядов был разработан гидрогель, который поможет снизить уровень смертности от потери крови.
Новое исследование было опубликовано на сайте университета.
Отметим, что ученые использовали яды австралийского восточной коричневой гадюки и чешуйчатой гадюки.
Испытания герметика показали, что стабильный сгусток образуется примерно за минуту, а объем кровотечения уменьшается с 48 до 12 процентов.
Как рассказала руководитель исследования Аманда Киджас, гель уменьшает потерю крови в пять раз.
Ранее наш сайт сообщал, что ученые определили молекулу, которая может помочь лекарствам заменить тренировки. Ученые идентифицировали у мышей молекулу, которая, по их словам, снижает потребление пищи и ожирение, что может однажды обеспечить некоторые преимущества физических упражнений в виде таблеток.
Кроме того, редакция Курсора сообщала, что ученые выяснили, почему некоторые обезболивающие хуже действуют на девушек.
Еще напомним, что врачи назвали привычки, которые могут привести к депрессии.