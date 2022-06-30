В Австралии создали уникальный герметик для экстренной медпомощи на основе яда гадюк

По словам разработчиков, гель проходит доклинические испытания и затем будет адаптирован для коммерческого применения, чтобы его можно было продавать в аптеках, добавлять в наборы первой помощи, а также использовать парамедикам и военным.

Ученые из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий Университета Квинсленда выяснили, что в яде двух видов гадюк находятся вещества, которые ускоряют процесс свертывания крови в организме. На основе ядов был разработан гидрогель, который поможет снизить уровень смертности от потери крови.

Новое исследование было опубликовано на сайте университета.

Отметим, что ученые использовали яды австралийского восточной коричневой гадюки и чешуйчатой гадюки.

Испытания герметика показали, что стабильный сгусток образуется примерно за минуту, а объем кровотечения уменьшается с 48 до 12 процентов.

Как рассказала руководитель исследования Аманда Киджас, гель уменьшает потерю крови в пять раз.

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