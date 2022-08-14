В Австралии женщина выкупила полосу в газете, чтобы пристыдить мужа за измену

После публикации, в редакцию поступило множество звонков. Жители города беспокоились о Дженни и Стиве Сульба. В общей сложности около 50 тыс. человек выразили свое любопытство.

В Австралии женщина, обманутая своим мужем, решила купить целую полосу в местной газете, чтобы публично пристыдить мужа за измену.

Дженни опубликовала сообщение с осуждением своего супруга Стива в газете Mackay and Whitsunday Life (MWL) 12 августа.

«Дорогой Стив, надеюсь, ты доволен ею. Теперь весь город узнает, какой ты грязный изменник. От Дженни. P.S: Я купила это объявление с помощью твоей кредитной карты», — написала она.

В редакцию поступило множество звонков. Жители города беспокоились о Дженни и Стиве Сульба. В общей сложности около 50 000 человек выразили свое любопытство.

Но газета отказалась раскрыть подробности произошедшего и личность женщины.

Газета также сообщила, что Дженни заказала рекламу через веб-сайт.

Газета подчеркнула, что публикация была сделана бесплатно, потому что редакция не хотела иметь неприятности с законом за оплату рекламы без согласия владельца кредитной карты.

«Мы не знаем, кто такой Стив, но, похоже, он был очень, очень плохим», — добавили в MWL.

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