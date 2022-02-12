В Барселоне задержали самого разыскиваемого преступника в Европе

Мужчину, которого обвиняют в контрабанде трехсот кг героина из Ирана, поймали испанские полицейские в одном из элитных районов Барселоны. Ордер на его поимку был выписан еще в 2019 году.

Испанская полиция объявила об аресте гражданина Словении, одного из самых разыскиваемых преступников в Европе. Европол выдал ордер на его арест.

Имя задержанного в одном из элитных районов Барселоны пока не разглашается.

Полиция провела спецоперацию, в ходе которой после обнаружения преступника установила за ним слежку, а после успешно арестовала.

По сообщениям СМИ, он разыскивался в Словении за участие в контрабанде более 300 килограммов героина из Ирана. Согласно обвинениям, задержанному может грозить до 10 лет тюрьмы.

Курсор ранее писал, что житель Ор-Акивы получил смертельное огнестрельное ранение. Мужчина скончался уже в больнице. Медики пытались его спасти, однако у низ ничего не получилось. По словам одного из членов бригады МАДА, еще на месте состояние пострадавшего оценили как критическое.

Кроме того, полиция Нью-Йорка арестовала 15-летнего подростка за нападение на еврея в Бруклине. Сообщается, что 15-летнего подростка задержали в четверг. Сейчас ему предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти и нападении. Камера видеонаблюдения с места нападения показала, как он ударил кулаком 24-летнего ортодоксального еврея, одетого в традиционную хасидскую одежду.

Также сообщалось, что спецслужбы Турции предотвратили убийство израильского бизнесмена. Иранская разведка предприняла попытку убить известного израильского бизнесмена Яира Геллера, однако турецкие спецслужбы смогли предотвратить это.

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