Спецслужбы Турции предотвратили убийство израильского бизнесмена

Иранская разведка предприняла попытку убить известного израильского бизнесмена Яира Геллера, однако турецкие спецслужбы смогли предотвратить это.

Стало известно о том, что Турецкая национальная разведывательная организация MIT смогла предотвратить покушение на израильского бизнесмена Яира Геллера со стороны иранцев.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Голос Израиля».

В государственных турецких СМИ сообщили, что убийство бизнесмена планировалось как попытка мести за ликвидацию так называемого «главы ядерной программы Ирана» Мухсина Фахризаде. Отметим, что Фахризаде был убит еще в 2020 году.

Кроме того, Иран также пытался усугубить отношения между Израилем и Турцией в ходе этой операции.

Ранее Курсор сообщал, что советники по национальной безопасности США и Израиля обсудили Иран и Украину.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что Беннет призывает Байдена не возвращаться к сделке с Ираном.

Еще напомним, что Иран представил ракету с дальностью почти полторы тысячи километров.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.