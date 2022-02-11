Спецслужбы Турции предотвратили убийство израильского бизнесмена

Стало известно о том, что Турецкая национальная разведывательная организация MIT смогла предотвратить покушение на израильского бизнесмена Яира Геллера со стороны иранцев.
Об этом сообщили на телеграм-канале «Голос Израиля».
В государственных турецких СМИ сообщили, что убийство бизнесмена планировалось как попытка мести за ликвидацию так называемого «главы ядерной программы Ирана» Мухсина Фахризаде. Отметим, что Фахризаде был убит еще в 2020 году.
Кроме того, Иран также пытался усугубить отношения между Израилем и Турцией в ходе этой операции.
Ранее Курсор сообщал, что советники по национальной безопасности США и Израиля обсудили Иран и Украину.
Кроме того, редакция нашего портала писала, что Беннет призывает Байдена не возвращаться к сделке с Ираном.
Еще напомним, что Иран представил ракету с дальностью почти полторы тысячи километров.
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