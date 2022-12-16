В Берлине лопнул гигантский аквариум: вода вылилась на улицы города

Самый большой в мире отдельно стоящий аквариум вылился на улицы Берлина в пятницу, и около 100 спасателей пытались помочь разрешить возникший хаос. По словам местных властей, аквариум «АкваДом», расположенный внутри отеля Radisson Collection Hotel, вызвал панику, когда утром раздался очень громкий звук.
Два человека пострадали от разбитого стекла и фасада отеля, выброшенного водой на улицу вместе с другим мусором, около 350 человек были эвакуированы из гостиничного комплекса. «Поиски завершены — людей не обнаружено. Здание сильно повреждено. Статика здания в настоящее время проверяется», — говорится в сообщении берлинской пожарной охраны в Twitter.
Один миллион литров воды содержался в сооружении высотой 16 метров и диаметром около 11 метров, в котором обитало 1500 рыб 50 видов.
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