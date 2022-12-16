В Берлине лопнул гигантский аквариум: вода вылилась на улицы города

Самый большой в мире отдельно стоящий аквариум вылился на улицы Берлина в пятницу, и около 100 спасателей пытались помочь разрешить возникший хаос. По словам местных властей, аквариум «АкваДом», расположенный внутри отеля Radisson Collection Hotel, вызвал панику, когда утром раздался очень громкий звук.

A giant aquarium exploded at a Berlin hotel, releasing 1,500 tropical fish into the lobby and flooding the downtown area with debris and hundreds of thousands of gallons of seawater in a scene that the city’s mayor likened to a “veritable tsunami.” https://t.co/8t9zIXdq5f pic.twitter.com/XzBSo8Ch3P — The Washington Post (@washingtonpost) December 16, 2022

Два человека пострадали от разбитого стекла и фасада отеля, выброшенного водой на улицу вместе с другим мусором, около 350 человек были эвакуированы из гостиничного комплекса. «Поиски завершены — людей не обнаружено. Здание сильно повреждено. Статика здания в настоящее время проверяется», — говорится в сообщении берлинской пожарной охраны в Twitter.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN — Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022

Один миллион литров воды содержался в сооружении высотой 16 метров и диаметром около 11 метров, в котором обитало 1500 рыб 50 видов.

Such sad news that this incredible piece of engineering is now gone, together with all the biodiversity it held!

Thankfully, no other serious injuries were registered.#aquadome #aquadom #radissonblu #berlin pic.twitter.com/yNOHlMxXPY — João Gomes (@JoaoRochaGomes) December 16, 2022

Elevator Aquarium, the AquaDom in Berlin, Germany pic.twitter.com/fyiCbKpnYw — The Kings Toys (@TheKingsToys) October 23, 2013

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