В Берлине женщинам разрешили купаться в городских бассейнах топлесс.
Об этом сообщили в местном департаменте юстиции.
Отмечается, что посетительница бассейна (ее имя не раскрывают, но, по данным СМИ, ей 33 года) обратилась в офис омбудсмена Берлина с жалобой на то, что ей не разрешили плавать без купальника в бассейне наравне с мужчинами.
Когда по просьбе работников бассейна она отказалась одевать купальник, ее выгнали. В жалобе женщина отметила, что внутренние правила бассейна не содержат никаких положений о гендерных ограничениях. Они лишь предусматривают ношение «обычной купальной одежды».
Сначала суд отклонил жалобу женщины и в апелляции ее удовлетворили. В результате в Берлине разрешили «купание с открытой верхней частью тела».
«Офис омбудсмена приветствует решение, поскольку оно создает равные права для всех берлинцев, независимо от того, являются ли они мужчинами, женщинами или небинарными персонами, а также создает правовую определенность для персонала бань», – прокомментировала глава офиса омбудсмена Дорин Либшер.
Как сообщал Курсор, в управлении древностей Израиля заявили, что в Иерусалиме раскопают и реконструируют Силоамский бассейн. На проект выделили 100 миллионов шекелей.
Посетителям откроют доступ на территорию, чтобы они понаблюдали за раскопками. Туристы смогут начать свой маршрут у южного входа в Город Давида и закончить его у Стены плача. Миллионы паломников проходили этим маршрутом и останавливались у бассейна, чтобы очиститься, когда поднимались к Святому Храму 2 тысячи лет назад.
Также мы писали о том, что в результате провала грунта под бассейном в частном доме в поселке Кармей Йосеф неподалеку от Реховота пострадал один человек, а еще один пропал без вести.