В Берлине женщинам разрешили купаться в городских бассейнах топлесс

Сенат столицы Германии принял такое решение в связи с жалобой на дискриминацию.

В Берлине женщинам разрешили купаться в городских бассейнах топлесс.

Об этом сообщили в местном департаменте юстиции.

Отмечается, что посетительница бассейна (ее имя не раскрывают, но, по данным СМИ, ей 33 года) обратилась в офис омбудсмена Берлина с жалобой на то, что ей не разрешили плавать без купальника в бассейне наравне с мужчинами.

Когда по просьбе работников бассейна она отказалась одевать купальник, ее выгнали. В жалобе женщина отметила, что внутренние правила бассейна не содержат никаких положений о гендерных ограничениях. Они лишь предусматривают ношение «обычной купальной одежды».

Сначала суд отклонил жалобу женщины и в апелляции ее удовлетворили. В результате в Берлине разрешили «купание с открытой верхней частью тела».

«Офис омбудсмена приветствует решение, поскольку оно создает равные права для всех берлинцев, независимо от того, являются ли они мужчинами, женщинами или небинарными персонами, а также создает правовую определенность для персонала бань», – прокомментировала глава офиса омбудсмена Дорин Либшер.

Как сообщал Курсор, в управлении древностей Израиля заявили, что в Иерусалиме раскопают и реконструируют Силоамский бассейн. На проект выделили 100 миллионов шекелей.

Посетителям откроют доступ на территорию, чтобы они понаблюдали за раскопками. Туристы смогут начать свой маршрут у южного входа в Город Давида и закончить его у Стены плача. Миллионы паломников проходили этим маршрутом и останавливались у бассейна, чтобы очиститься, когда поднимались к Святому Храму 2 тысячи лет назад.

Также мы писали о том, что в результате провала грунта под бассейном в частном доме в поселке Кармей Йосеф неподалеку от Реховота пострадал один человек, а еще один пропал без вести.