Кремль: в ближайшее время путин выступит с «важной, содержательной речью»

Кремль заявил, что глава рф владимир путин* должен в ближайшее время выступить с «важной, содержательной» речью на коллегии министерства обороны россии.
Ранее мы сообщали, что российский лидер должен будет определить военные цели на 2023 год на встрече с представителями министерства обороны, на которой также ожидается выступление министра обороны путина сергея шойгу.
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