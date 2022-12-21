Кремль: в ближайшее время путин выступит с «важной, содержательной речью»

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На совещании с представителями минобороны также прозвучит программное сообщение сергея шойгу.

Кремль заявил, что глава рф владимир путин* должен в ближайшее время выступить с «важной, содержательной» речью на коллегии министерства обороны россии. Ранее мы сообщали, что российский лидер должен будет определить военные цели на 2023 год на встрече с представителями министерства обороны, на которой также ожидается выступление министра обороны путина сергея шойгу. Читайте также: россия готовила покушения на главу ГУР и министра обороны — заявление Украины. Зеленский подорвал информационную кампанию Кремля — эксперты ISW.

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Автор материала: Ирен Давид