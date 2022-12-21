Россия готовила покушения на главу ГУР и министра обороны — заявление Украины

В заявлении СБУ говорится, что россия* хотела ликвидировать главу ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова.

По словам главы СБУ Василия Малюка, российские спецслужбы готовили покушения на главу ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова, но СБУ предотвратило это.

Об этом Малюк заявил в интервью для телеканала 1+1.

Малюк отметил, что россия хочет ликвидировать высокопоставленных лиц Украины и работа над этим ведется постоянно.

«Мы не будем все рассказывать, так как они также учатся на своей позорной практике. Работают они не только по мне, а по многим высокопоставленным должностным лицам в нашей стране. Относительно недавно была подготовка покушения на моего побратима Кирилла Буданова и министра обороны Резникова», — сказал Малюк.

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Глава СБУ заявил, что россия отправила в Украину исполнителя, который должен был выполнить задачу. Ранее кремль ставил «проверочную задачу» вражеской агентуре, которая есть в Украине. Эта агентура должна была убить одного военнослужащего. При этом Малюк не назвал имени военнослужащего, но добавил, что СБУ удалось задержать исполнителя, когда тот пытался въехать в Украину через третью страну.

Кроме этого, за ликвидацию украинского военнослужащего россия заплатила 100 тысяч долларов.

Ранее Курсор писал, что эксперты ISW заявили, что Зеленский подорвал информационную кампанию Кремля. Эксперты заявили, что попытки кремля* показать президента рф владимра путина вовлеченным в войну провалились.

Кроме этого, стало известно, какое объявление сделает путин на совещании минобороны рф. путин сегодня в среду поставит военные цели на 2023 год.

Курсор сообщал, что Байден сделал официальное заявление касаемо приезда Зеленского в США. Появилось официальное подтверждение того, что Зеленский сегодня посетит Вашингтон, это будет его первый зарубежный визит с начала войны.

Кроме этого, Нэнси Пелоси опубликовала открытое письмо Владимиру Зеленскому.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!