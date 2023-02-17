В Болгарии 18 мигрантов найдены мертвыми в брошенном грузовике

В адрес властей Болгарии не раз выдвигались обвинения в нарушении прав мигрантов, которые пытаются пробраться в ЕС из Турции.

В одном из небольших сел около столицы Болгарии Софии обнаружена грузовая машина с телами 18 человек. Предположительно, это мигранты, которые погибли от удушья, когда их нелегально перевозили через границу. Об этом информирует Reuters со ссылкой на местных правоохранителей. По данным полиции, в грузовике находились около 40 человек. Часть людей выжила и сейчас отправлена в больницу. Восемь мигрантов находятся в тяжелом состоянии.

Поиски людей, перевозивших мигрантов, продолжаются. Водитель грузовика скрылся.

О том, из каких стран прибыли мигранты, находившиеся в машине, не сообщается.

Грузовая машина найдена около небольшого села Локорско, которое находится в 20 километрах от Софии.

Как известно, Болгария входит в Евросоюз, однако не является членом безвизовой Шенгенской зоны — попытку страны присоединиться к ней недавно заблокировали Австрия и Нидерланды.

В адрес властей Болгарии не раз выдвигались обвинения в нарушении прав мигрантов, которые пытаются пробраться в ЕС из Турции. В частности, в том, что сотрудники болгарских правоохранительных органов выпроваживают людей назад через границу, раздевают, избивают их и подвергают заключению.

Как сообщал Курсор, в 2022 фискальном году число нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть в США, выросло до рекордных 2,76 миллионов. Об этом сообщила Погранично-таможенная служба США.

В частности, в сентябре годовой рост количества нелегалов из Никарагуа, Кубы и Венесуэлы составил 245%. В период между 30 сентября 2021 и 2022 годов нелегальные мигранты предприняли 2 766 582 попыток проникнуть на территорию США.

Это является самым высоким показателем за всю историю записей. В отчете сказано, что некоторые попытки обернулись неудачей из-за коронавирусных ограничений. В 2021 году этот показатель был на миллион меньше. Согласно информации пограничных служб, больше всего нелегалов пересекли границу в мае – более 241 тысячи попыток.

Также Курсор писал, что у Зеленского рассказали, как россия* пытается спровоцировать новые волны беженцев в Европу.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.