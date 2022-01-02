В Болгарии выявлены первые случаи заражения Омикроном

Министерство здравоохранения Болгарии объявило, что выявлены первые 12 случаев заражения штамма Омикрон.

Согласно заявлению министра здравоохранения страны Ангела Кончева, большинство Заразившихся сосредоточено в столице страны Софии и страдает легкими симптомами.

На фоне мировой вспышки коронавируса, а именно — штамма Омикрон удивительно, что в Болгарии только обнаружили первые проявления этого варианта COVID-19.

Тем не менее, ранее Курсор писал, что Омикрон добрался даже до Антарктиды.

Эксперт допустил, что вспышка коронавируса на станции в Антарктиде могла произойти из-за штамма Омикрон.

Также стало известно, что Европа преодолела рубеж в 100 млн случаев заражения COVID-19.

Число инфекций, вызванных COVID-19 в европейских странах от Атлантики до Азербайджана и России, превысило 100 миллионов с начала пандемии.

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