NASA показало редкие светящиеся облака вокруг взорвавшейся звезды

Спустя чуть более двух месяцев после запуска в космос новейший телескоп NASA поделился своими первыми изображениями, и они потрясающие.

Космический телескоп IXPE от NASA сделал свой первую фотографию. На снимке видны остатки звезды, взорвавшейся несколько столетий назад.

Фото появилось в блоге NASA.

A new pair of X-ray eyes on the universe is allowing us to see extreme objects like never before https://t.co/R4hDV88vVE — CNN International (@cnni) February 16, 2022

Астрономы указывают, что телескоп зафиксировал «Кассиопею А» — остаток звезды, которая взорвалась еще в 17-м столетии.

«Изображение Кассиопеи А через IXPE очень хорошее, и мы с нетерпением ждем анализа данных поляриметрии, чтобы узнать еще больше об этом сверхновом остатке», — отметил астроном Паоло Соффитта.

Ударные волны при взрыве звезды охватили окружающий газ, нагрели до высоких температур и ускорили частицы лучей. Вследствие этого образовалось светящееся облако.

«Кассиопея А» оказалась в поле зрения астрономов уже давно, но четкая фотография поможет ученым посмотреть на космический объект под другим углом.

Ранее Курсор сообщал, что ученые нашли подтверждения того, что жизнь на Землю попала из космоса. Эксперты из университета Фридриха Шиллера и института Макса Планка выяснили, что биомолекулы пептиды могли попасть на нашу планету из космоса. По словам экспертов, они могли образоваться в облаке космической пыли.

Также Курсор писал, что ученые предупредили об угрозе массового вымирания на Земле.

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