В Британии предлагают применить устав НАТО в случае нападения на ЗАЭС

По мнению парламентариев, любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации в украинском ядерном реакторе, будет являться нарушением 5 статьи устава Альянса.

В связи с шантажом оккупантов относительно захваченной ими Запорожской АЭС британские и американские депутаты предлагают приравнять загрязнение радиацией территории стран НАТО в результате потенциальной аварии с нападением на государства НАТО.

Об этом в своем Twitter сообщил депутат Палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд.

«Давайте проясним это сейчас. Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации в украинском ядерном реакторе, будет являться нарушением статьи 5 НАТО», — написал британский парламентарий.

Такого же мнения придерживается и член Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Адам Кинзингер.

«Это так на 100%. Даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО, это автоматическое применение статьи 5», — подчеркнул конгрессмен.

Как известно, в 5 статье Североатлантического Альянса говорится о принципе коллективной обороны. Коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на весь Альянс.

Ранее Курсор писал, что *россия хочет отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины. В частности, в НАЭК «Энергоатом» сообщали, что оккупанты озвучили руководству Запорожской атомной электростанции требование об ограничении допуска персонала на станцию. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.

Также сообщалось, что в Украине озвучили причину обстрелов россиянами Запорожской АЭС. Запорожская АЭС находится под обстрелами с прошлой недели.

Кроме того, Курсор сообщал, что по словам военного эксперта Алексея Мельника, риск возникновения ядерной катастрофы значительно увеличивается, если будет предпринята попытка военного освобождения Запорожской АЭС, которая оккупирована россиянами.

ЗАЭС находится под контролем россиян с 4 марта. Они также контролируют город Энергодар, являющийся городом-спутником электростанции. Россияне несколько раз обстреливали территорию ЗАЭС. В результате обстрелов повреждения получили некоторые объекты. Власти Украины обратились за помощью к МАГАТЭ, чтобы разрешить конфликт и предотвратить ядерную катастрофу.