В британском Оксфорде прогремел мощный взрыв, появилось видео

В полиции призвали местных жителей оставаться дома, закрыть окна и двери и не приближаться к месту взрыва.

В ночь на вторник, 3 октября, в Оксфорде (Великобритания) раздался мощный взрыв. В течение нескольких минут жители наблюдали в небе "огненный шар", освежающий город. В сети показали впечатляющее видео.

Об этом сообщает BBC.

Предположительно, причиной взрыва стала молния, которая ударила в электростанцию Severn Trent Green в Кассингтоне, что находится к северу от Оксфорда. В результате происшествия взорвался один из ее резервуаров для биогаза. По предварительным данным, пострадавших нет.

BREAKING: Massive explosion near Oxford, England pic.twitter.com/MW6cPMhdRm — Visegrád 24 (@visegrad24) October 2, 2023

На место взрыва отправились сотрудники профильных служб, а местных жителей попросили оставаться дома, закрыть окна и двери и не приближаться к эпицентру событий. В некоторых домах после взрыва начались проблемы с электроснабжением.

"Курсор" писал ранее, что в Ташкенте (Узбекистан) прогремел очень сильный взрыв в районе таможенного склада аэропорта, в результате которого пострадали много человек. Но точные данные пока не называют.

Еще мы писали, что в Нагорном Карабахе произошла трагедия. Топливный бак взорвался возле главной дороги, что стало причиной гибели по меньшей мере 20 человек.

Напомним, что в одном из многоэтажных жилых домов в западной части турецкого Стамбула произошел взрыв. Инцидент произошел в районе Шириневлер.