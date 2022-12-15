В брянской области рф произошли взрывы

На записи отчетливо видна яркая красная вспышка над горизонтом.

В брянской* области российские силы ПВО вели огонь по неустановленным целям.

По словам главы брянской области богомаза, над городом клинцы были замечены ракеты.

По данным российских оперативных служб, над городом действовала система ПВО.

Сообщается, что якобы все ракеты были сбиты, а также часть обломков якобы упала на систему энергоснабжения поселка ардон клинцовского района.

Позже было опубликовано видео с камеры наблюдения. На записи отчетливо видна яркая красная вспышка над горизонтом.



Клинцы расположены примерно в 60 км от границы с Черниговской областью Украины.

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