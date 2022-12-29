Взрывы на позициях минобороны в брянской области рф: озвучены детали

Сообщается о взрывах в брянской области российской федерации*.

По данным российских СМИ, пусковая установка С-300 была уничтожена.

«Унечский район брянской области сегодня утром подвергся массированному обстрелу. Беспилотники сбросили взрывные устройства на позиции минобороны рф, что вывело из строя пусковую установку С-300», — сообщает ASTRA.

Отмечается, что атака произошла в 4:30 утра в районе села рюхов.

В то же время губернатор брянской области сообщил о работе ПВО на территории клинцовского района.

«На территории клинцовского района работает наша система ПВО. О повреждениях и травмах не сообщается. В результате операции БПЛА был сбит», — написал анатолий богомаз.

Как сообщалось ранее, в ростовской области рф сгорело здание 150-й стрелковой дивизии.

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Напомним, что в рф выступили с циничным заявлением на фоне массированной ракетной атаки по Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.