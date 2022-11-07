В Египте обнаружили 1300-метровый туннель: что там было спрятано

Оказалось, что часть находки располагается под водой, где найдено еще немало ценных артефактов.

В древнеегипетском поселке Тапосирис-Магна, расположенном недалеко от Александрии, команда археологов обнаружила в скале туннель, который простирается более чем на 1300 метров и опускается на глубину 13 метров.

Об этом пишет издание Heritage Daily.

Исследователи выяснили, что часть находки погружена в воду, но им все равно удалось найти ценные артефакты. Археологи обнаружили в туннеле несколько посудин, горшков, а также прямоугольный блок известняка. Данная находка подтверждает теорию о том, что фундамент храма тоже погружен в воду. В настоящее время команда проводит дальнейшие исследования.

Ученые отметили, что когда-то в этой местности находились гробницы возрастом 2000 лет. В них были захоронения римского и греческого периода с золотыми языками. Также находили каменную голову Клеопатры вместе с 22 монетами.

Известно, что Тапосирис-Магна — город, основанный фараоном Птолемеем II Филадельфом между 280 и 270 годами до нашей эры.

«Курсор» писал ранее, что археологи из Университета Сарагосы в Испании обнаружили ранее неизвестный римский город с монументальными зданиями. Городской комплекс, существовавший между первым и вторым веками нашей эры, содержал «здания огромных размеров», а также общественные сооружения, включая бани, акведуки, улицы и каналы.

Еще мы писали, что археологи из Академии археологии Шэньси изучали северо-западную часть Китая и раскопали большую кольцевую траншею и кладбища взрослых возрастом тысячи лет.

Напомним, что ученые из Калифорнийского университета рассказали историю падения столицы майя.