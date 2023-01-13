В Египте пытались украсть 10-тонную статую фараона Рамзеса II

В египетском городе Асуан арестовали троих мужчин, которые пытались похитить 10-тонную статую одного из самых известных фараонов 19-й династии — Рамзеса II.

Злоумышленников заметили несколько охранников, которые патрулировали район старого карьера в городе. Они сообщили, что несколько неизвестных мужчин начали «раскопки» рядом со статуей египетского фараона. На это место были вызваны сотрудники полиции. Они арестовали мужчин и изъяли у них кайла, лопаты и небольшой подъемный кран, с помощью которых они пытались выкопать большую статую.

Позже выяснилось, что эту статую «заказал» им какой-то богатый клиент. Это подтверждает и переписка, которая была найдена в мобильных телефонах арестованных. Они в мессенджере общались с заказчиком и отправляли ему видео своих «раскопок». Также в переписках были фотографии еще нескольких статуй, по всей видимости они тоже входили в «заказ».

Египетская прокуратура отдала распоряжение полиции провести расследование в отношении заказчика раскопок.

«Курсор» писал ранее, что совместными усилиями египетских и английских ученых появилась первая научная реконструкция фараона Рамсеса II, представителя XIX династии и правителя Древним Египтом 66 лет с 1279 по 1213 годы до н.э.

Еще мы писали, что группа испанских археологов обнаружила две гробницы, в которых находилось около 60 мумий, в городе Луксор в центральном Египте.

Напомним, что австралийские ученые в одном из древнеегипетских захоронений нашли золотые кольца. На одном из них был изображен бог радости Беса, а на другом – надпись «Госпожа Земли».