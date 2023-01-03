Испанские археологи обнаружили гробницы с 60 мумиями

Согласно сообщениям испанских СМИ, группа испанских археологов обнаружила две гробницы, в которых находилось около 60 мумий, в городе Луксор в центральном Египте.

Две обнаруженные гробницы опустились на шесть метров вглубь, по словам директора археологической миссии Франсиско Х. Мартина в интервью испанскому информационному агентству Efe.

Группа под руководством Мартина состояла из 22 испанских египтологов и еще восьми египетских экспертов . Миссия по поиску гробниц называлась «Проект визиря Аменхотепа-Хай».

Мартин также сказал, что два захоронения относятся к периодам после даты захоронения визиря Аменхотепа-Хайя во время 18-й династии Египта (между 1550 и 1292 годами до н.э.).

Две второстепенные гробницы соединены двумя погребальными камерами и характеризуются отсутствием эпиграфов, которые были обнаружены в гробнице визиря Аменхотепа-Хайя, которая, по словам Мартина, представляет собой гробницу с 30 колоннами с эпиграфами.

«Они начали строить другие гробницы разных династий в гробнице визиря, поскольку это место было священным», — продолжил Мартин из штаб-квартиры миссии в южном городе Луксор.

Аменхотеп-Хай был визирем фараона Аменхотепа III в последнюю треть его правления. Он был девятым фараоном 18-й династии.

В отчете также говорится, что его гробница в Фивах так и не была закончена. Визирь также считался «лидером оппозиции» против новых религиозных течений, продвигаемых сыном и наследником фараона.

Исследования в этой районе будут продолжаться в течение 2023 года.

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