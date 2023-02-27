В Эквадоре кокаин начали использовать для строительства зданий

В Эквадоре при поддержке управления ООН по наркотикам и преступности начали использовать кокаин для строительства зданий. Каждую неделю упаковки с изъятым наркотическим веществом привозят на заводы, где его измельчают с другими отходами.

Об этом пишет Reuters.

Порошок смешивают с цементом, песком и водой. Полученный материал закладывают в фундамент при строительстве складов. Этот метод утилизации наркотиков называется инкапсуляцией. Считается, что он в четыре раза быстрее сжигания. Для закладки уже было использовано около 350 тонн измельченного кокаина и прекурсоров, изъятых с 2021 по 2022 год.

Как отметил глава по борьбе с наркотиками Пабло Рамирес, чтобы сжечь тонну кокаина, потребуется около 12 часов, а инкапсуляция того же количества занимает менее трех часов.

«Курсор» писал ранее, что исследователи из Китая определили ферменты, производящие кокаин, и смогли адаптировать геном растения из рода табачных к синтезу этого вещества.

Еще мы писали, что немецкие и канадские ученые в рамках нового исследования установили, что кокаиновая зависимость провоцирует ускоренное старение мозга.

Напомним, что в китайском городе Чунцин решили создать «хвостатый отряд», который будет помогать сотрудникам полиции бороться с наркоторговцами. В этот отряд будут входить евразийские рыжие белки. Шесть хвостатых животных обучены вынюхивать наркотические вещества, их будут привлекать в таких местах, куда не могут добраться собаки.