В Экваториальной Гвинеи по меньшей мере 10 человек умерли от неизвестной болезни

Органы здравоохранения Экваториальной Гвинеи поместили на карантин более 200 человек и ввели ограничения на передвижение после того, как неизвестная болезнь унесла жизни по меньшей мере десяти человек.

По предварительным данным, все умершие люди принимали участие в похоронной церемонии. Симптомы включают лихорадку, слабость, кровотечение и диарею.

Министр здравоохранения Гвинеи Митоха Ондо’о Айекаба объявил, что правительство отправило образцы в соседние Габон и Сенегал для дальнейшего исследования.

После объявления соседний Камерун ввел ограничения на передвижение вдоль границы с Экваториальной Гвинеей.

«Курсор» писал ранее, что представители Всемирной организации здравоохранения говорят, что за последний год во всем мире увеличились случаи заболеваемости туберкулезом.

Еще мы писали, что на северо-западе Китая медики выявили первый в этом году случай заболевания бубонной чумой. Так, больной был найден в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) считают, что Европа вступила в новую волну коронавирусной инфекции.