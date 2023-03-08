В ЕС призвали направить средства из оборонных фондов на закупку боеприпасов для Украины

По словам Жозепа Борреля, уже существующие европейские фонды должны быть приоритетными, «прежде чем можно будет ожидать какого-либо решения относительно других путей закупки».

Евросоюзу необходимо отдать приоритет закупке боеприпасов для Украины из европейских оборонных фондов. Это поможет ускорить решение вопроса с дефицитом снарядов.

Об этом в Стокгольме в ходе неформальной встречи министров обороны стран ЕС заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Telegraph.

Боррель подчеркнул, что уже существующие европейские фонды должны быть приоритетными для закупки боеприпасов для Украины, прежде чем можно будет ожидать какого-либо решения относительно других путей закупки.

«Первое, что нужно сделать, это использовать то, что у нас есть. Если страны-члены готовы предоставить больше, я буду рад. Но сегодня давайте будем реалистами и прагматическими и обсудим то, что можно принять сегодня», – сказал дипломат.

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Киев и его западные союзники обвиняют войска рф* в совершении массовых военных преступлений после того, как 24 февраля 2022 года президент владимир путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Россия отвергает обвинения.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!