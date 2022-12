В ЕС сделали важное заявление о войне россии против Украины

В 2022 году Европейский союз «мобилизовал» более 19 млрд евро на поддержку Украины.

Об этом в своем Twitter заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что потери ЕС никогда не смогут сравниться с теми жертвами, которые понесла Украина за последние 9 месяцев, поэтому Евросоюз будет помогать Киеву всеми возможными способами.

Ukrainians have been fighting bravely against their aggressor for 9 months now.

We will never match their sacrifices.

But we are helping in every possible way.

This year, we have mobilised over €19 billion in support to Ukraine.

And more is coming. pic.twitter.com/OGueaKSM9v

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2022