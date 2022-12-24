В ЕС сделали важное заявление о войне россии против Украины

По словам Урсулы фон дер Ляйен, потери Евросоюза никогда не смогут сравниться с теми жертвами, которые понесла Украина за последние 9 месяцев.

В 2022 году Европейский союз «мобилизовал» более 19 млрд евро на поддержку Украины.

Об этом в своем Twitter заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что потери ЕС никогда не смогут сравниться с теми жертвами, которые понесла Украина за последние 9 месяцев, поэтому Евросоюз будет помогать Киеву всеми возможными способами.

Ukrainians have been fighting bravely against their aggressor for 9 months now. We will never match their sacrifices. But we are helping in every possible way. This year, we have mobilised over €19 billion in support to Ukraine. And more is coming. pic.twitter.com/OGueaKSM9v — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2022

Как сообщал Курсор, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза, но Украина должна будет выполнить ряд необходимых шагов.

«Мы рекомендуем предоставить Украине статус кандидата, понимая, что страна проведет ряд важных реформ. Украина четко продемонстрировала стремление жить по европейским ценностям и стандартам. И начал перед войной путь в ЕС», – сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также Курсор сообщал о том, что в ООН призвали Израиль избавиться от ядерного оружия.

Помимо этого, посол Украины заявил, что Польша заинтересована в размещении ядерного оружия на своей территории.

Кроме того, Европейский Союз решительно осуждает Иран из-за содействия российской агрессии против Украины, а также предостерегает от поставок москве* дронов-камикадзе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!